بميزانية 150 مليار دينار.. مشروع طريق دربندخان – زرايان الاستراتيجي يقترب من الإنجاز

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أربيل (كوردستان24)- تتسارع خطى العمل في مشروع إنشاء السايدين (المزدوج) لطريق "دربندخان – زرايان" الاستراتيجي، بهدف الحد من حوادث السير المأساوية والحفاظ على أرواح المواطنين في المنطقة التي عُرفت لسنوات طويلة بـ "طريق الموت".

وكان الطريق الرابط بين ناحية "زرايان" وقضاء "دربندخان" قد تسبب بوفاة مئات المواطنين نتيجة ضيقه وتهالكه وكونه بمسار واحد، مما جعله مصدر رعب للسائقين والمسافرين. واستجابة لهذه المعاناة، قررت حكومة إقليم كوردستان تحويله إلى طريق مزدوج بمواصفات حديثة، ليتحول من "طريق للموت" إلى "طريق للحياة".

وفي تصريح لمراسل (كوردستان 24)، قال مدير ناحية زرايان، سلام عمر: "لم يتبقَّ سوى جزء بسيط من المشروع ليدخل الخدمة بالكامل. ومع اكتماله، سيكون الطريق ممتداً بمسارين من السليمانية وصولاً إلى إدارة كرميان". وأضاف: "هذا الطريق كان يشهد يومياً حوادث مفجعة تسببت بخسائر بشرية ومادية جسيمة، فضلاً عن كونه شرياناً تجارياً مهماً تمر عبره أعداد كبيرة من شاحنات النقل".

وتشير التفاصيل الفنية للمشروع إلى أن عرض كل جانب من الطريق يبلغ 8 أمتار، مع استمرار العمل على إكساء الطرق الفرعية للقرى الواقعة على طول المسار بالأسفلت، وهي خطوة لاقت ترحيباً واسعاً من السائقين والأهالي.

وعبّر عدد من المواطنين وسائقي المركبات عن ارتياحهم لتقدم العمل؛ حيث أكد السائق "لطيف علي" أن المشروع سيقلل من وتيرة الحوادث ويسهل حركة النقل بشكل كبير، فيما أشار المواطن "أژدر أكبر" إلى أن المشروع يمثل نفعاً كبيراً لعامة الناس ويقضي على المخاطر التي كانت تلازم العابرين في السابق.

يُذكر أن المشروع يُنفذ بتمويل من ميزانية وزارة الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كوردستان، بتكلفة إجمالية تتجاوز 150 مليار دينار عراقي. ويبلغ طول الطريق نحو 20 كيلومتراً، وسيربط عند اكتماله إدارة كرميان بكل من محافظتي السليمانية وحلبجة.

ورغم أن قرارات إنشاء هذا الطريق صدرت عدة مرات في سنوات سابقة دون تنفيذ، إلا أن التشكيلة الوزارية الحالية لحكومة الإقليم وضعت المشروع ضمن أولوياتها وباشرت بتنفيذه الفعلي لإنهاء معاناة دامت لسنوات.

تقرير: آسان محمد - مراسل كوردستان24 في حلبجة