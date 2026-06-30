وزير المالية ورئيس مجلس القضاء الأعلى يبحثان آليات حماية المال العام واسترداد أموال الفساد

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أربيل (كوردستان24)- التقى وزير المالية السيد فالح ساري، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والقضائية. وتناول اللقاء ملف حماية المال العام ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة من قضايا الفساد.

وبحث الجانبان الآليات الكفيلة بتسريع استعادة الأموال العامة وإيداعها في الخزانة الدولة وفق الأطر القانونية، بما يضمن تحصينها من الهدر.

وأكد وزير المالية فالح ساري خلال اللقاء أن حماية ثروات الشعب "مسؤولية وطنية"، مشدداً على دعم الوزارة الكامل لجهود ملاحقة المتورطين بالفساد واسترداد الأموال المنهوبة، بما يعزز سيادة القانون وثقة المواطن بمؤسسات الدولة.