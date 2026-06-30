شقلاوة ومخمور تنضمان لمشروع "روناكي" لتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة

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أربيل (كوردستان24)- أعلن قائمقام قضاء شقلاوة، سوارة أكرم، أن الفرق الفنية التابعة لمشروع "روناكي" تعمل حالياً بشكل مكثف لربط القضاء بالمشروع، تمهيداً لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين على مدار 24 ساعة.

وأوضح سوارة أكرم في تصريح لـ "كوردستان 24"، أن معظم الأعمال الفنية الخاصة بالمشروع قد اكتملت بالفعل، مشيراً إلى أن سكان شقلاوة سيلمسون نتائج هذا المشروع قريباً جداً. وأضاف أن القضاء يضم أكثر من 10 آلاف مشترك في شبكة الكهرباء، والذين أعربوا عن ترحيبهم بهذه الخطوة التي ستنهي معاناة انقطاع التيار.

وفي سياق متصل، أكدت المتابعات الميدانية أن مشروع "روناكي" في قضاء مخمور وصل هو الآخر إلى مراحله النهائية، ومن المتوقع أن يتم تزويد القضاء بالكهرباء المستمرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبإنجاز الربط في قضائي شقلاوة ومخمور، ستكتمل خارطة الكهرباء المستمرة (24 ساعة) في عموم محافظة أربيل، مما سيؤدي إلى إيقاف عمل مئات المولدات الأهلية وتخفيف الأعباء المالية والبيئية عن كاهل المواطنين.

وبحسب أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة مشروع "روناكي"، فقد استفاد حتى الآن نحو 5 ملايين و500 ألف مواطن في مختلف مناطق إقليم كوردستان من خدمة الكهرباء المستمرة. ولم يقتصر المشروع على القطاع السكني فحسب، بل شمل أيضاً 153 ألف وحدة تجارية، مما ساهم في إطفاء قرابة 6 آلاف مولدة أهلية حتى الآن.

يُذكر أن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، كان قد تعهد في وقت سابق بوصول خدمة الكهرباء على مدار 24 ساعة إلى كل منزل في الإقليم بحلول نهاية عام 2026 عبر توسيع نطاق مشروع "روناكي".