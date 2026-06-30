باكستان.. مقتل 14 طفلاً إثر انهيار سقف مركز تعليمي في مدينة لاهور

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أربيل (كوردستان24)- لقي ما لا يقل عن 14 طفلاً حتفهم وأصيب 5 آخرون، اليوم الثلاثاء 30 حزیران 2026، إثر انهيار سقف مركز للدروس الخصوصية في مدينة لاهور، ثاني أكبر المدن الباكستانية، بحسب ما أعلنت عنه مصادر في الشرطة وخدمات الإسعاف.

وأفاد متحدث باسم خدمة إسعاف "إيدي" (Edhi) بأن الكارثة وقعت في منطقة "بستي عيد كاه" بضاحية "كانا ناو" جنوبي المدينة، مشيراً إلى أن الانهيار أدى إلى حصيلة ثقيلة من الضحايا بين الأطفال الذين كانوا يتواجدون داخل المركز.

من جانبها، أعلنت شرطة الإقليم عبر حسابها على منصة "إكس" عن احتجاز شخصين على ذمة التحقيق في الحادثة، مؤكدة أن جهود الإنقاذ في الموقع لا تزال مستمرة لضمان عدم وجود عالقين تحت الأنقاض.

كما أكد وزير الصحة في الإقليم حصيلة الوفيات لوسائل الإعلام المحلية، موضحاً أن الأطفال المصابين يتلقون العلاج اللازم في المستشفى.

تعزية رسمية

وفي رد فعل رسمي، أصدر رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، بياناً أعرب فيه عن "بالغ حزنه وأساه لفقدان أرواح غالية نتيجة انهيار سقف مركز الدروس الخصوصية في منطقة كانا بلاهور"، موجهاً بتقديم الرعاية الكاملة للمصابين.

أزمة معايير السلامة

وتتكرر حوادث انهيار المباني والأسقف بشكل ملحوظ في باكستان، التي يتجاوز عدد سكانها 240 مليون نسمة. ويعزو الخبراء هذه الكوارث إلى غياب معايير السلامة الصارمة، واستخدام مواد بناء رديئة، وضعف الرقابة على الإنشاءات. يُذكر أن البلاد شهدت حادثة مأساوية مماثلة في شهر تموز/ يوليو الماضي، حين لقي 27 شخصاً حتفهم إثر انهيار مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في منطقة "لياري" الفقيرة بمدينة كراتشي الساحلية.



المصدر: فرانس برس