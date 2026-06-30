نتانياهو: إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان ما دام حزب الله "يشكل تهديدا لنا"

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أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من جنوب لبنان الیوم الثلاثاء 30 حزیران 2026، أن قواته ستبقى هناك ما دام حزب الله "يشكل تهديدا".

وقال نتانياهو وفق بيان صادر عن مكتبه "موقفنا واضح: لن نغادر جنوب لبنان حتى يزول التهديد. وما دام حزب الله موجودا هنا ومسلحا ويهددنا، فسنبقى هنا".

وخاطب جنوده قائلا "بفضل ما تقومون به، يعترف لبنان بإسرائيل، وتعترف إسرائيل بلبنان، ونقول لإيران ولحزب الله: غادرا هذا المكان، فلم يعد لكما مكان هنا ... هناك دولتان تتمتعان بالسيادة تريدان العيش بسلام".



المصدر: فرانس برس