حزب الإصلاح التركماني يقاطع اتفاق "الاتحاد الوطني" و"الجيل الجديد"

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن حزب الإصلاح التركماني، اليوم الأربعاء، مقاطعته الرسمية لمراسم توقيع اتفاق التحالف السياسي بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد.

وأوضح الحزب في بيان له، أن اتخاذ مثل هذه الخطوات المنفردة لا يخدم وحدة الصف في هذه المرحلة.

مشيراً إلى أنه بدلاً من خلق أجواء إيجابية تعزز التعاون والشراكة بين القوى السياسية في إقليم كردستان، فإن هذه التحالفات الضيقة تؤدي إلى تعميق الانقسامات وزيادة التباعد والجفاء بين الأطراف السياسية المختلفة.

وأكد الحزب على ضرورة بناء التحالفات السياسية في إقليم كوردستان على أسس الوحدة واحترام الكيان الدستوري للإقليم ونتائج الانتخابات الأخيرة.

محذراً من أن بعض التوجهات الحالية تساهم في تعميق الانقسامات بدلاً من بناء الثقة.

وقال الحزب في بيان سياسي أصدره بالتزامن مع المرحلة الحساسة التي يمر بها الإقليم، إن "بعض التصرفات والمسارات السياسية تؤدي للأسف إلى خلق شرخ لافت، في وقت يترقب فيه المواطنون حلحلة الأزمات القائمة وتفعيل المؤسسات الدستورية المعطلة".

وأشار البيان إلى أن أي خطوة من شأنها تعقيد المشهد السياسي أو المماطلة في إيجاد حلول للمفات الرئيسية، ستنعكس سلباً على العملية السياسية برمتها في الإقليم.

لافتاً بشكل خاص إلى أن تأخير استئناف جلسات البرلمان وإرجاء تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة يلحقان ضرراً بالغاً بالمصلحة العامة للمواطنين.

وفي ختام بيانه، جدد حزب الإصلاح التركماني دعوته لكافة القوى والأطراف السياسية إلى تغليب المصلحة العامة والتعجيل بتشكيل الحكومة وإعادة تفعيل دور البرلمان.

مشدداً على أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الاستقرار السياسي وحماية كيان إقليم كوردستان.