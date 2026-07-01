اتفاقٌ مرتقب لتوأمة زاخو ومدينة "بلد الوليد" الإسبانية

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن مشرف إدارة زاخو المستقلة، كوهدار شيخو، اليوم الأربعاء، عن بدء تفاهمات متقدمة لإعلان زاخو ومدينة "بلد الوليد" الإسبانية مدينتين توأمين، واصفاً المنتدى الاقتصادي المشترك بين إقليم كوردستان وإسبانيا بـ "الفرصة الذهبية" لفتح آفاق التعاون الدولي للمنطقة.

وأوضح شيخو، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن المنتدى شكّل بوابة استراتيجية لتطوير العلاقات الثنائية مع إقليم "قشتالة وليون" الإسباني بصفة عامة، ومدينة بلد الوليد العريقة بصفة خاصة.

وبيّن أن مشروع التوأمة المرتقب يهدف إلى تمكين إدارة زاخو من الاستفادة من الخبرات الإسبانية المتراكمة في مجالات التعليم، الثقافة، السياحة، والتنمية الزراعية.

وفي الشق الأكاديمي، أشار شيخو إلى المقومات العلمية الكبيرة التي تمتلكها إسبانيا، لافتاً إلى أن جامعة "بلد الوليد" تصنف كإحدى أقدم الحواضر الجامعية هناك، وأن التعاون معها سيسهم في نقل تجربة تعليمية غنية ونوعية إلى الجامعات والمؤسسات التعليمية في إقليم كردستان.

واختتم مشرف إدارة زاخو حديثه بالكشف عن مساعٍ جارية لتوجيه دعوة رسمية إلى رئيس بلدية "بلد الوليد" لزيارة إدارة زاخو المستقلة في القريب العاجل؛ بهدف معاينة الفرص الاستثمارية والتنموية المتاحة على أرض الواقع، وتحويل التفاهمات المبدئية إلى ركائز عمل مشتركة وملموسة.