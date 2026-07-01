بمشاركة تاريخية لسوريا ولبنان.. "سنتكوم" تقود قمة عسكرية لـ11 دولة في البحرين

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أربيل (كوردستان 24)- قادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأربعاء في العاصمة البحرينية المنامة، حواراً أمنياً رفيع المستوى يضم قادة وجنرالات عسكريين من 11 دولة إقليمية، ركز بشكل أساسي على أمن مضيق هرمز وحرية الملاحة الدولية، وشهد مشاركة تاريخية متزامنة لمسؤولين عسكريين من سوريا ولبنان في مؤتمر ترعاه واشنطن.

وذكرت "سنتكوم" في بيان رسمي، أن الحوار الإقليمي الذي استضافته قوة دفاع البحرين، ترأسه الجنرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بحضور كبار القادة العسكريين من دول: البحرين، السعودية، الإمارات، قطر، عُمان، الكويت، مصر، الأردن، اليمن، بالإضافة إلى سوريا ولبنان.

وبحثت القمة المتغيرات الأمنية المتسارعة في الشرق الأوسط، حيث جدد المشاركون التزامهم المطلق بضمان حرية حركة التجارة والملاحة البحرية في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وقال الجنرال كوبر: "شراكتنا مع القوى الإقليمية راسخة ومستمرة، وهذه النقاشات تعكس الالتزام الجماعي بحفظ أمن المنطقة واستقرارها".

يأتي هذا الاجتماع في وقت تمتلك فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة أضخم مظلة دفاع جوي وصاروخي متطورة؛ والتي جرى تعزيزها في كانون الثاني/يناير الماضي بإنشاء خلية تنسيق إقليمية جديدة للدفاع الجوي في الشرق الأوسط، تُعنى بالتبادل الفوري للمعلومات الاستخباراتية والإنذار المبكر ومواجهة الطوارئ.

ويصف مراقبون هذا الحوار بأنه "خرق دبلوماسي وعسكري غير مسبوق"؛ نظراً لجلوس مسؤولين عسكريين من دمشق وبيروت لأول مرة على طاولة واحدة في مؤتمر دفاعي تديره وتقوده الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر.