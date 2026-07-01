مستشار الزيدي: الأموال المنهوبة تجاوزت تريليوني دولار.. والمحاكمات ستُبث علناً كرموز النظام السابق

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أربيل (كوردستان 24)- فجّر المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي، القاضي منير حداد، مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه أن حجم الأموال العامة المنهوبة في البلاد تجاوز حاجز التريليوني دولار، واصفاً الأرقام بأنها "تفوق العقل والمنطق".

معلناً في الوقت ذاته أن "محاكمات الفاسدين" ستكون علنية ومفتوحة للجمهور عبر بث حي ومباشر على غرار محاكمات رموز النظام السابق.

وأوضح حداد، في مقابلة حصرية مع قناة "العربية" اليوم الأربعاء، أن السلطات الأمنية والقضائية تشن حملة مداهمات واعتقالات يومية "سرية ومباغتة" لمنع المتهمين من الهروب خارج البلاد.

وأشاد حداد بمستوى التنسيق العالي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، كاشفاً أن سلطات أربيل أبدت تعاوناً كبيراً وأثمر ذلك عن تسليم 8 مسؤولين متهمين بالفساد إلى بغداد بعد محاولتهم الاختباء واللجوء إلى الإقليم.

وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن قائمة الملاحقين قضائياً تشمل شبكة واسعة من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين، من بينهم وكلاء وزارات وأعضاء في البرلمان.

مؤكداً عدم وجود أي ضغوط دولية لعرقلة الملف، بل على العكس، يحظى العراق بدعم دولي صارم لاسترداد أمواله.

وفي سياق استعراضه لحجم الثراء الفاحش وغير المشروع، ضرب حداد مثلاً قيام زوجة أحد المتهمين بشراء قصر واحد بقيمة 5 ملايين دولار، في حين يمتلك مسؤولون آخرون أكثر من 50 عقاراً ومبنى سكنياً مسجلاً بأسمائهم وأسماء ذويهم.

واختتم حداد مؤكداً أن القانون العراقي لن يكتفي بمحاسبة الفاسدين فحسب، بل سيطال العقاب والملاحقة القانونية كافة الكتل والقوى السياسية التي ساهمت في تنصيب وتمرير هذه الشخصيات في مناصب الدولة الحساسة.