البحرية الأميركية: فقدان جندي وإنقاذ 3 إثر هبوط اضطراري لمروحية ببحر العرب

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قيادة الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن فُقدان أحد عناصر طاقم مروحية عسكرية تابعة لها، وإنقاذ ثلاثة آخرين، إثر تعرض الطائرة لهبوط اضطراري "قسري" في مياه بحر العرب، مؤكدة عدم وجود أي مؤشرات أو أدلة تربط الحادث بعمل عدائي.

وأوضح الجيش الأمريكي في بيان رسمي، أن المروحية وهي من طراز "MH-60S Knighthawk"، كانت قد انطلقت من على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" لإجراء مهمة روتينية قبل أن تضطر للهبوط في عرض البحر.

وأشار البيان إلى أن الفرق الطبية قدمت الرعاية الفورية للناجين الثلاثة المؤكد استقرار حالتهم الصحية، في حين تقود السفن والقطع البحرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة عمليات تمشيط وبحث مكثفة للعثور على الجندي المفقود، بالتزامن مع فتح تحقيق موسع للوقوف على الأسباب الفنية المسببة للحادث.

ونقلت وكالة رويترز عن خبراء ملاحيين أن عمليات الهبوط الاضطراري للمروحيات فوق الأسطح المائية تصنف ضمن العمليات "عالية الخطورة" حتى بالنسبة لأكثر الطيارين كفاءة؛ نظراً لطبيعة توزيع الوزن الثقيل في الجزء العلوي للمروحيات، مما يرفع احتمالات انقلابها الفوري أثناء الغرق.

يأتي هذا الحادث الميداني في وقت تشهد فيه القوات الأمريكية بالمنطقة حالة من الاستنفار والجهوزية العالية، على خلفية الاحتكاكات والاشتباكات المتقطعة التي تسجل بين الحين والآخر، رغم سريان اتفاق التهدئة المؤقتة المبرم بين واشنطن وطهران.