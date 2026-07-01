وزير الشهداء في كوردستان: نقل مستحقات 25 ألف سجین سياسي كوردي إلى بغداد

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كوردستان، عبد الله حاجي محمود، اليوم الأربعاء، عن البدء الفعلي في إجراءات نقل المستحقات المالية للسجناء السياسيين في الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن الملفات سترسل رسمياً غداً الخميس إلى وزارة المالية في بغداد.

وأوضح حاجي محمود، في مقابلة على شاشة كوردستان 24، أن الكابينة الوزارية التاسعة وضعت هذا الملف في مقدمة أولوياتها.

لافتاً إلى أن لقاءً سابقاً مع رئيس الوزراء الاتحادي أثمر عن تشكيل لجنة مشتركة باشرت أعمالها في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي لحسم المستحقات المالية لـ 25 ألف سجین سياسي مسجل في الإقليم، وسط أجواء ومؤشرات إيجابية للغاية مع وزارة المالية الاتحادية.

وبيّن الوزير أن باب التسجيل ما زال مفتوحاً لمن لم يوثقوا بياناتهم سابقاً، شريطة مطابقة المعايير القانونية وأن يعود تاريخ الاعتقال السياسي لما قبل عام 2003.

إلى ذلك، كشف الوزير عن زيارة مرتقبة غداً الخميس إلى مؤسسة الشهداء في بغداد لتنسيق الجهود حول ملف ذوي الشهداء والمقابر الجماعية.

وعزا تأخر عمليات فتح المقابر واستعادة رفات الضحايا إلى وجود "تدخلات خارجية كثيرة" عرقلت المسار الفني، داعياً إلى حظر تلك التدخلات نهائياً لحسم الملف إنسانياً وقانونياً.

واختتم حاجي محمود اللقاء بالرد باقتضاب حول مصير المجرم المدعو "عجاج"، أحد المتورطين البارزين في جرائم عمليات الأنفال السيئة الصيت، وما إذا كان حكم الإعدام قد نُفذ بحقه أم لا، قائلاً: "ليس لدي معلومات حول هذا الأمر".