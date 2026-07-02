أربيل تستضيف "ملتقى العمرة" لتعزيز التنسيق وتطوير الخدمات المقدمة للمعتمرين

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أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، كاروان ستوني، عن انطلاق فعاليات "ملتقى العمرة" اليوم الخميس، 2 تموز 2026، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بالعاصمة أربيل، وذلك بمشاركة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والجهات ذات الصلة.

وفي تصريح خاص لموقع "كوردستان 24"، أوضح ستوني أن الهدف الرئيس من تنظيم هذا الملتقى هو تحقيق التقارب بين الشركات العاملة في مجال الحج والعمرة، والسعي نحو تطوير هذا القطاع الحيوي بشكل أكبر.

وأضاف المتحدث أن حكومة إقليم كوردستان تعمل منذ عدة سنوات على خطط استراتيجية لتطوير هذا المجال، بهدف تقديم أقصى درجات التسهيلات للمواطنين الراغبين في زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة.

وفي سياق متصل، أشار ستوني إلى أن الملتقى يُنظم بالتنسيق مع مجموعة من شركات الإقليم، والهيئة العليا للحج والعمرة العراقية، بالإضافة إلى شركات عراقية أخرى. كما كشف عن مشاركة مرتقبة لممثلين عن شركات سعودية، تهدف إلى تبادل الآراء والخبرات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.