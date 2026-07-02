تجارة إقليم كوردستان: استلام 55% من كميات القمح المحددة لمزارعي الإقليم

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التجارة والصناعة في إقليم كردستان عن استلام ما يعادل 55% من إجمالي كميات القمح المقررة لمزارعي الإقليم، وذلك منذ انطلاق عملية التسويق في الثاني عشر من شهر حزيران/يونيو الماضي وحتى الأول من تموز/يوليو الجاري.

وصرح المدير العام للتجارة والصناعة في الإقليم، نوزاد شيخ كامل، بأن عملية استلام المحصول تسير بشكل متواصل؛ حيث بلغ مجموع الكميات المستلمة من المزارعين حتى يوم أمس 277 ألفاً و695 طناً من القمح، وهو ما يمثل 55% من الحصة المحددة للإقليم لهذا الموسم.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للكميات المستلمة، أوضح شيخ كامل أن الصوامع والمراكز التجارية استلمت 86 ألفاً و297 طناً في حدود محافظتي السليمانية وحلبجة، في حين بلغت الكميات المستلمة في محافظة أربيل ومنطقة كوير 94 ألفاً و947 طناً، وسجلت محافظة دهوك استلام 96 ألفاً و450 طناً من القمح.