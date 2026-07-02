الرئيس اللبناني يستقبل وزير الخارجية السوري: متمسكون بالعلاقات الاخوية والتنسيق الامني

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أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون تمسك لبنان بإقامة علاقات أخوية متينة مع سوريا، تقوم على ركائز التعاون والتنسيق المتبادل، مع التشديد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين.

جاء ذلك خلال استقباله لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حيث جرى عرض لآخر المستجدات على الساحة الإقليمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي. وأعرب الرئيس عون خلال اللقاء عن حرص لبنان العميق على استقرار سوريا، معتبراً أن أمن البلدين واستقرارهما يمثلان مصلحة مشتركة لا تتجزأ.

وفي سياق التعاون الميداني، أبدى الرئيس عون ارتياحه لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، لاسيما في مجالات ضبط الحدود المشتركة، ومكافحة تهريب الأشخاص والسلاح، والتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن الدولتين.

ونقل جوزاف عون فحوى لقاءاته واتصالاته مع الرئيس "الشرع"، مؤكداً أن دمشق تتبنى نهجاً جديداً في تعاطيها مع الملف اللبناني، حيث شدد على أن الدور السوري الحالي يختلف عن الماضي، وأن صفحة جديدة قد فُتحت تقوم على الوقوف إلى جانب جميع اللبنانيين على حد سواء دون الانحياز لطرف ضد آخر.

كما رحب عون بتشكيل "اللجنة العليا المشتركة"، معتبراً إياها خطوة أساسية للحفاظ على المصالح العليا لكلا البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، نقل الوزير أسعد الشيباني تحيات الرئيس "الشرع" إلى الرئيس عون، وسلّمه دعوة رسمية لزيارة العاصمة السورية دمشق. وأوضح الشيباني أن زيارته لبيروت تهدف إلى تعزيز أواصر العلاقات الثنائية وتفعيل قنوات التنسيق، مع التركيز بشكل خاص على المجال الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة.