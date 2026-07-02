مساعٍ لجمع الأحزاب الكوردستانية من أجل تفعيل البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في برلمان كردستان، مصطفى عبد الله، اليوم الخميس 2 تموز 2026، عن انطلاق مبادرة سياسية جديدة يقودها الأمين العام للحزب، صلاح الدين بهاء الدين، تهدف إلى جمع قادة الصف الأول للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.

وأوضح عبد الله في تصريح لـ "كوردستان 24"، أن الهدف من هذه المبادرة هو كسر حالة "الانسداد السياسي" التي يمر بها الإقليم، والعمل على تفعيل دور برلمان كوردستان، وصولاً إلى تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة.

وأشار رئيس الكتلة إلى أن الجهود لا تزال مستمرة لتحديد الزمان والمكان المناسبين لعقد هذا الاجتماع المرتقب، مؤكداً أن الأمين العام للاتحاد الإسلامي بدأ بالفعل سلسلة من المباحثات مع الأطراف المعنية لضمان إنجاح هذا اللقاء التشاوري.

تأتي هذه التحركات استكمالاً لجولات سابقة قام بها صلاح الدين بهاء الدين، شملت زيارة كل من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث عرض خلالها رؤية الحزب لتجاوز الأزمات الراهنة.

ويكثف الاتحاد الإسلامي الكوردستاني جهوده في الآونة الأخيرة للدفع باتجاه استئناف العمل البرلماني والإسراع في إجراءات تشكيل الحكومة، حيث شدد الحزب في اجتماعاته يوم أمس على أن تفعيل البرلمان يمثل الأولوية القصوى لتجاوز التحديات السياسية في الإقليم.