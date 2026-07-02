مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين بانفجار داخل مقهى وسط دمشق

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أربيل (كوردستان24)- أسفر انفجار وقع، الیوم الخميس 2 تموز 2026، داخل مقهى شعبي قرب القصر العدلي في منطقة الحجاز وسط العاصمة السورية دمشق، عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 16 آخرين، وفق حصيلة أعلنتها وزارة الصحة السورية.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية، الدكتور أحمد البكور، إن فرق الإسعاف نقلت 14 مصاباً من موقع الانفجار إلى مشفى المجتهد، فيما نُقلت إصابة أخرى إلى مشفى الهلال الأحمر السوري لتلقي العلاج.

وأفاد مراسل كوردستان24 في دمشق، أنور عبد اللطيف، بأن الانفجار وقع داخل مقهى شعبي في أحد أكثر شوارع العاصمة حيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين الذين كانوا موجودين في المكان.

وأضاف أن أسباب الانفجار لا تزال مجهولة حتى الآن، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وعقب الانفجار، فرضت القوات الأمنية طوقاً أمنياً حول موقع الحادث، وبدأت تحقيقاتها لكشف ملابساته، فيما هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان لإخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة.