متمردون في إندونيسيا يقتلون طياراً أمريكياً ويحرقون طائرته

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أربيل (كوردستان24)- قتل متمردون في إقليم بابوا، الذي يشهد اضطرابات في أقصى شرق إندونيسيا، طياراً أمريكياً بالرصاص، اليوم الخميس 2 تموز 2026، وأحرقوا طائرة مدنية، في واقعة وصفها متحدث باسم جماعة انفصالية محلية بأنها "رسالة" إلى حكومتي الولايات المتحدة وإندونيسيا.

وتشهد المنطقة الغربية من الإقليم الغني بالموارد تمردًا متواضعًا منذ فترة طويلة من أجل الاستقلال، لكن هجمات المتمردين أصبحت أكثر دموية وتكرارًا مع حصولهم على أسلحة أفضل، وفق "رويترز".

وقال سيبي سامبوم، المتحدث باسم جيش التحرير الوطني لبابوا الغربية، وهو جماعة انفصالية مسلحة، إن عناصر الجماعة أطلقوا النار على الطيار الأمريكي نيكولاس ف. جوسلين وأحرقوا طائرته بعد هبوطها في ياهوكيمو في منطقة مرتفعات بابوا.

وأضاف أن الطائرة كانت "تنقل أفرادا من الجيش الإندونيسي بشكل متكرر، في انتهاك للإنذار الذي أصدره جيش التحرير الوطني لبابوا الغربية".

وأكد يوسف سوتيجو، المتحدث باسم العمليات المشتركة بين الشرطة والجيش الإندونيسي في بابوا، العثور على طائرة محترقة كان يقودها طيار أمريكي وعلى متنها سبعة ركاب في مطار محلي في ياهوكيمو، لكنه لم يتمكن من تأكيد ما إذا كانت الطائرة تعرضت لهجوم من متمردين، أو ما إذا كان الطيار قد لقي حتفه.

وأضاف أن جميع الركاب كانوا من سكان بابوا.

وقال سيبي، إن الهجوم الذي وقع في منطقة بالينجاما في ياهوكيمو حمل رسالة إلى الحكومتين الإندونيسية والأمريكية؛ بسبب "تقاعسهما عن معالجة الأسباب الجذرية للصراع في بابوا بين الجيش الإندونيسي وجيش التحرير الوطني لبابوا الغربية".

وأضاف أن المتمردين سيبدؤون شن هجمات إذا واصلت إندونيسيا السماح لطائرات مدنية بدخول المناطق الحمراء التي يسيطر عليها المتمردون.

وأظهر مقطع مصور أرسله جيش التحرير الوطني لبابوا الغربية متمردين يحملون بنادق وفؤوسًا ويرفعون علم "نجمة الصباح"، الذي يُعد رمزًا للاستقلال أثناء إعلانهم عن الهجوم. ولم ترُد السفارة الأمريكية في جاكرتا حتى الآن على طلب للتعليق.



المصدر: وکالات