البرلمان العراقي يفتتح دورته الجديدة بمناقشة قوانين الدفاع الجوي والجرائم السيبرانية

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أربيل (كوردستان 24)- يفتتح مجلس النواب العراقي، يوم الإثنين المقبل الموافق 6 تموز 2026، أولى جلسات دورته التشريعية الجديدة، بجدول أعمال ساخن يتصدره ملف تعزيز حماية الأجواء العراقية وتنظيم الفضاء الرقمي.

وأعلنت الدائرة الإعلامية للمجلس أن الجلسة المقررة في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، ستشهد القراءة الأولى لأربعة مشاريع قوانين استراتيجية وقانونية بارزة، جرى إعدادها عبر اللجان المختصة.

وجاءت مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال وفق الترتيب الآتي:

الأمن السيبراني: القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات، المكون من 32 مادة، والمنجز من قبل لجنتي "الأمن والدفاع" و"القانونية" لضبط المنظومة الرقمية.

رعاية الأحداث: القراءة الأولى للتعديل الأول لقانون رعاية الأحداث رقم 78 لسنة 1980، بواقع 26 مادة صاغتها اللجنة القانونية.

قطاع المحاماة: القراءة الأولى لتعديل قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 (27 مادة)، والمقدم من اللجنة القانونية لتحديث الأطر المنظمة للمهنة.

الدفاع الجوي: القراءة الأولى لمشروع قانون التمويل المالي لتعزيز منظومات الدفاع الجوي العراقي، وهو قانون حيوي يتألف من 8 مواد صاغتها لجنة الأمن والدفاع لتأمين الأجواء السيادية.

وتكتسب هذه الجلسة الافتتاحية أهمية بالغة، كونها تؤسس لتوجهات الدورة البرلمانية الجديدة في معالجة الملفات الأمنية الحساسة، وفي مقدمتها السيادة الجوية وحظر الجرائم الإلكترونية، إلى جانب مراجعة التشريعات القانونية والاجتماعية القديمة.