الشرطة الألمانية تفتّش منزل أوكرانية مشتبه بتورّطها في تفجير موناكو

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أربيل (كوردستان 24)- قالت الشرطة الألمانية الجمعة إنها فتّشت منزل امرأة أوكرانية يُشتبه في تورطها في انفجار طرد مفخخ في موناكو أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، من بينهم قطب أعمال من أصل أوكراني.

وأضافت الشرطة في بيان أن "المرأة الملاحقة لا تزال فارّة"، موضحة أنه بناء على طلب من سلطات موناكو، جرى الخميس تفتيش الشقة المستأجرة لامرأة أوكرانية تبلغ 39 عاما في منطقة ماين-تاونوس في ولاية هيسن.

وذكرت شرطة ولاية هيسن في وسط ألمانيا أنه "جرى أيضا تفتيش ومصادرة مركبة كانت تستخدمها المشتبه فيها"، من دون تفاصيل إضافية.

وأضافت أن "أدلة ضُبطت وستُسلَّم إلى سلطات موناكو"، وفق ما نقلته فرانس برس.

ووفق النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول، فإن المشتبه فيها الرئيسة في القضية هي أناستاسيا بيريزوفسكا (39 عاما)، مطلوبة في موناكو بتهم الشروع في القتل، ووضع عبوة ناسفة في طريق عام بقصد إجرامي، والتآمر الجنائي.

وفيما لم تؤكد سلطات موناكو هويات الضحايا، قالت مصادر عدّة إن الهجوم استهدف الملياردير فاديم يرمولايف (58 عاما)، وهو قطب أعمال من أصل أوكراني يحمل حاليا الجنسية القبرصية، إضافة إلى شريكته وابنه البالغ 13 عاما.