إصابة 4 أشخاص جراء حريق غابات في البرتغال

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أربيل (كوردستان 24)- أُصيب أربعة أشخاص جراء حريق غابات يطال شمال البرتغال منذ ليل الأربعاء، على ما أفادت أجهزة الطوارئ، وذلك في اليوم الثالث من موجة حر شديدة تضرب البلاد.

وبسبب طقس "حار وجاف جدا" مع توقعات بأن تصل الحرارة إلى 44 درجة مئوية في بعض المناطق، رفعت هيئة الأرصاد الجوية البرتغالية مستوى التأهب إلى اللون الأحمر في 12 من أصل 18 منطقة في البر الرئيسي للبرتغال. ومن المقرر أن يبقى هذا الإنذار ساريا يومي السبت والأحد في نحو عشر مناطق.

وقال ناطق باسم الهيئة الوطنية للحماية المدنية "أصيب ثلاثة من عناصر الإطفاء بجروح طفيفة، بينما أُصيب مدني بحروق بالغة"، وفق ما نقلته فرانس برس.

واندلع الحريق فجر الخميس في منطقة فوزيلا، ما استدعى مشاركة أكثر من 900 عنصر إطفاء حتى صباح الجمعة، مدعومين بنحو 300 مركبة وثماني طائرات أو مروحيات.