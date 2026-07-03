الأمم المتحدة تشيد بجهود إقليم كوردستان في مكافحة الجريمة المنظّمة والاتجار بالبشر

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أربيل (كوردستان 24)- عقد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، اليوم الجمعة، اجتماعاً مع إلياس خاتزيس، رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وذلك على هامش مشاركة وفد جمهورية العراق في اجتماعات الأمم المتحدة المنعقدة في فيينا، وبحضور عدي أسعد رضا، المستشار في سفارة جمهورية العراق لدى جمهورية النمسا.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجال مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، من خلال تبادل الخبرات، وتنفيذ برامج بناء القدرات، وتوسيع مشاركة المؤسسات الحكومية في إقليم كوردستان في البرامج والمبادرات الدولية ذات الصلة.

وأكد زيباري التزام حكومة إقليم كوردستان بتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، مشيراً إلى أن تهريب المهاجرين يمثل تحدياً إنسانياً وأمنياً يستدعي تضافر الجهود الدولية لمعالجة أسبابه والحد من مخاطره، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ السياسات التنموية التي توفر فرص العمل وتعزز الاستقرار.

من جانبه، أشاد خاتزيس بالجهود التي تبذلها حكومة إقليم كوردستان في هذا المجال، مؤكداً استعداد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمواصلة التعاون مع جمهورية العراق وحكومة إقليم كوردستان في مجالات بناء القدرات، وتبادل الخبرات، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية مواصلة التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز التعاون المشترك، ويدعم الجهود الوطنية والدولية لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وترسيخ سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان.