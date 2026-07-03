دلشاد شهاب: نيجيرفان بارزاني نقل رسالة الرئيس بارزاني إلى كبار المسؤولين الإيرانيين

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أربيل (كوردستان 24)- أكدت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة 3 تموز 2026، تمسك الإقليم بمبدأ "الحياد الإيجابي المتوازن" والنأي بالنفس عن الحروب والنزاعات الإقليمية الأخيرة، مشيرة إلى أن هذا النهج الدبلوماسي حظي باحترام وإشادة مختلف القوى الفاعلة في المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم رئاسة الإقليم، دلشاد شهاب، فور عودة الوفد الكوردستاني رفيع المستوى من العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته في مراسم العزاء الرسمية لمرشد الثورة الإسلامية علي خامنئي.

وأوضح شهاب أن رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، أجرى الزيارة تلبية لدعوة رسمية من طهران وممثلاً عن الرئيس مسعود بارزاني، حيث عقد سلسلة مباحثات رفيعة المستوى شملت رئيس الجمهورية الإيرانية، ورئيس مجلس الشورى (البرلمان)، ووزير الخارجية، فضلاً عن نقل رسالة تعزية وتضامن من الرئيس مسعود بارزاني إلى القيادة والشعب الإيراني.

وفي الشق السياسي للمباحثات، شدد المتحدث الرسمي على أن وفد الإقليم جدد لطهران الموقف الثابت لأربيل بالوقوف على الحياد التام في مواجهة الصراعات المحتدمة بالمنطقة.

وقال: لقد بذلت رئاسة الإقليم جهوداً استثنائية لحفظ السلم والحياد الوطني، وعلى الرغم من الخسائر والتضحيات التي تحملناها خلال فترة الحرب، إلا أننا نجحنا في عبور هذه المرحلة الحرجة والمعقدة بفضل تبني سياسة حكيمة ومتوازنة.

واختتم شهاب بالإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية أثبتت نجاعتها، حيث باتت مكانة إقليم كوردستان وسياسته المتزنة موضع تقدير كبير وثابت من قِبل كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالصراع.