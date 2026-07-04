مصر تكتب التاريخ في المونديال.. وتضرب موعداً مع حامل اللقب

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أربيل (كوردستان24)- في ليلة حبست أنفاس الملايين، سطر المنتخب المصري فصلاً غير مسبوق في تاريخه الكروي، بحجزه مقعداً في دور الـ16 لكأس العالم للمرة الأولى، إثر تغلبه على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في المباراة التي احتضنها ملعب "إيه تي أند تي" بمدينة أرلينغتون أمام حشد جماهيري غفير بلغ 80 ألف متفرج.

بدأت المباراة بضغط مصري أسفر عن هدف مبكر برأسية متقنة من إمام عاشور في الدقيقة 13، مستفيداً من عرضية كريم حافظ. ورغم سيطرة "الفراعنة"، إلا أن النيران الصديقة أعادت أستراليا للمباراة في الدقيقة 55 بهدف سجله محمد هاني بالخطأ في مرماه.

وفي صراع ركلات الترجيح، أظهر النجم محمد صلاح شجاعة فائقة بتسجيله ركلة على طريقة "بانينكا"، قبل أن يختتم حسام عبد المجيد الركلة الرابعة المعلنة عن تأهل تاريخي. وقال صلاح عقب اللقاء: "أردت منح زملائي الثقة بخبرتي.. لقد قلت لهم إنها الساحة الأكبر في العالم، استمتعوا ولا تستسلموا للضغط".

وبهذا التأهل، باتت مصر خامس دولة إفريقية تتجاوز دوراً إقصائياً في المونديال، محققة أفضل مشاركة لها عبر التاريخ في رابع ظهور مونديالي.

وفي ميامي، كادت المفاجأة الكبرى أن تتحقق، حيث احتاجت الأرجنتين (حاملة اللقب) إلى وقت إضافي لتخطي عقبة منتخب الرأس الأخضر "المكافح" بنتيجة 3-2.

ورغم تقدم ليونيل ميسي للأرجنتين بهدفه السابع في البطولة (والـ20 تاريخياً في المونديال)، إلا أن "قروش" الرأس الأخضر أحرجوا أبطال العالم مرتين بالتعادل، قبل أن يحسم كريستيان روميرو اللقاء في الدقيقة 111 بكرة ارتدت من الدفاع إثر ركنية نفذها ميسي.

وأثنى ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، على الخصم قائلاً: "الخسارة اليوم كانت ستكون جنوناً.. الرأس الأخضر أثبت أنه لا يوجد منافس سهل". فيما ذهب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى أبعد من ذلك بقوله: "الرأس الأخضر لعب بشكل أفضل من الأرجنتين".

شهدت المباراة رقماً قياسياً جديداً لـ "البرغوث" ميسي (39 عاماً)، الذي أصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل 7 أهداف أو أكثر في نسختين مختلفتين من البطولة (2022 و2026). وعلق ميسي على صعوبة اللقاء: "فقدنا السيطرة وتلقينا أهدافاً بسبب سوء التمركز، لكننا تمكنا من العبور في النهاية".

وفي ختام مباريات دور الـ32، انتزعت كولومبيا بطاقة التأهل بوزها على غانا بهدف نظيف سجله "جون أرياس" في وقت مبكر من اللقاء بمدينة كنساس، لتضرب موعداً مرتقباً مع سويسرا في الدور ثمن النهائي.