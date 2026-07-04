مونديال 2026: مصر تبلغ ثمن النهائي على حساب أستراليا بركلات الترجيح

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أربيل (كوردستان 24)- بلغت مصر ثمن نهائي مونديال 2026 لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها، بعدما أطاحت بأستراليا بركلات الترجيح 4-2 عقب تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 ضمن دور الـ32 الجمعة في أرلينغتون قرب دالاس.

سجل البديل حسام عبد المجيد الركلة الترجيحية الرابعة الفائزة لمصر بعدما أهدر هاري سوتار ولوكاس هيرينغتون ركلتين لأستراليا.

وكانت مصر تقدمت مبكرا عبر رأسية إمام عاشور (13). لكن "سوكروز" أدركوا التعادل مع انطلاق الشوط الثاني بهدف عكسي من محمد هاني (55).

وضربت مصر موعدا في الدور التالي مع الأرجنتين حاملة اللقب التي أقصت الرأس الأخضر بصعوبة بثلاثة أهداف لهدفين.

ويُعد مونديال أميركا الشمالية الأنجح في مشوار "الفراعنة" في مشاركتهم الرابعة (1934 و1990 و2018 و2026)، حيث حققوا فوزهم الأول وتأهلوا للمرة الأولى إلى الأدوار الإقصائية، قبل أن يواصلوا الطريق نحو ثمن النهائي.