تأهل مستحق لإسبانيا والبرتغال وخروج مخيب للجزائر أمام سويسرا

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أربيل (كوردستان24)- خطفت إسبانيا بطاقة العبور إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 بأداء "مثالي" أعاد للأذهان عصرها الذهبي، فيما واصل الأسطورة كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ بقيادة البرتغال لفوز درامي على كرواتيا، في حين انتهى مشوار المنتخب الجزائري عند حدود دور الـ16 بخسارة مريرة أمام سويسرا.

في لوس أنجليس، وعلى أرضية ملعب "سوفاي" الذي تزين بحضور نخبة من نجوم هوليوود، استعرضت إسبانيا قوتها أمام النمسا وفازت عليها بنتيجة (3-0). هذا الفوز يحمل دلالة تاريخية، كونه الأول لـ"لاروخا" في أدوار خروج المغلوب منذ تتويجها بلقب 2010، بعد سلسلة من الإخفاقات في النسخ الثلاث الماضية.

افتتح ميكل أويارسابال التسجيل في الدقيقة 36 بعد جملة تكتيكية رائعة، وأضاف بيدرو بورو الهدف الثاني برأسية محكمة (66)، قبل أن يعود أويارسابال ليختم الثلاثية في الدقيقة 89. وعقب المباراة، أبدى المدرب لويس دي لا فوينتي رضاه التام قائلاً: "اقتربنا من الكمال في كل الجوانب". من جانبه، قدم النجم الشاب لامين جمال أداءً لافتاً رغم غيابه عن التسجيل، مؤكداً ثقته في تصاعد مستواه في الأدوار المقبلة.

وفي تورونتو، عاشت الجماهير ليلة درامية بطلها كريستيانو رونالدو، الذي قاد البرتغال للفوز على كرواتيا (2-1). وشهدت المباراة تحطيم "الدون" (41 عاماً) لرقماً قياسياً جديداً كأكبر لاعب يسجل في الأدوار الإقصائية للمونديال، بعدما أدرك التعادل من ركلة جزاء (68)، رداً على هدف إيفان بيريشيتش (53).

وبلغت الإثارة ذروتها في الوقت بدلاً من الضائع، حين خطف غونسالو راموش هدف الفوز (90+4)، قبل أن تلغي تكنولوجيا "مستشعرات الكرة" هدفاً قاتلاً لكرواتيا بداعي التسلل. وفي لفتة إنسانية مؤثرة، ارتدى رونالدو قميص زميله الراحل ديوغو جوتا (الذي قضى في حادث سير عام 2025) تكريماً لذكراه، واصفاً الفوز بأنه "أمر لا يصدق وصدفة تحمل الكثير من المعاني". وبهذا الفوز، ضربت البرتغال موعداً نارياً مع إسبانيا في ثمن النهائي.

وعلى ملعب فانكوفر، تبخر حلم المنتخب الجزائري في تحقيق أول فوز له في تاريخ الأدوار الإقصائية، بعد خسارته أمام سويسرا (0-2). ورغم المعرفة العميقة للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش بالمنتخب السويسري الذي دربه لسنوات، إلا أن "محاربي الصحراء" عجزوا عن فك الشفرة الدفاعية لـ"ناتي".

سجل هدفي سويسرا بريل إيمبولو (10) ودان ندويي (46)، لتستمر العقدة الجزائرية أمام المنتخبات الأوروبية في المونديال، حيث فشل "الخضر" في تحقيق أي فوز أوروبي منذ انتصارهم التاريخي على ألمانيا الغربية عام 1982. وبتأهلها، تنتظر سويسرا في الدور المقبل الفائز من مواجهة كولومبيا وغانا.