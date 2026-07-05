شرطة أربيل تعتقل خورشيد هركي وشقيقه

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل في بيان رسمي، اليوم الأحد 5 تموز 2026، أن قواتها تمكنت وبناءً على أمر القاضي من إلقاء القبض على المتهمين (خورشيد لطيف وحيدر لطيف).

وجاء في بيان مديرية شرطة محافظة أربيل: أن هذين المتهمين كانا سبباً في إثارة الفوضى في قضاء خبات خلال الفترة الماضية، وارتكبا عدة جرائم متنوعة، أبرزها استشهاد أحد بيشمركة ومواطن، وحرق المعدات العسكرية لقوات البيشمركة.

ووفقاً لبيان الشرطة أيضاً، فقد تورط المذكوران في الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين، وتحريض الناس ضد القانون والاستقرار، كما قاما باستمرار بعرقلة تنفيذ المشاريع الحكومية وهددا بتخريب البنية التحتية الاقتصادية في المنطقة.

وجاء اعتقال هذين الشخصين بعد تسجيل عدة شكاوى قانونية ضدهما من قبل المواطنين، ومن المقرر إحالتهما إلى المحكمة في القريب العاجل لمواجهة كافة جرائمهما ونيل جزائهما القانوني.

وتطمئن شرطة أربيل جميع المواطنين بأن حماية أرواحهم وممتلكاتهم هي واجبها الرئيسي وأن القانون فوق الجميع، كما تؤكد أنه لن يُسمح بأي شكل من الأشكال لأي مجرم أو مثير للشغب بزعزعة أمن واستقرار البلاد.