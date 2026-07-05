زلزالا فنزويلا: الحصيلة ترتفع لـ 2954 قتيلاً وأكثر من 16 ألف مصاب

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أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 2954 قتيلا على الأقل، وفق الأرقام الرسمية التي نشرت السبت.

وسجّلت الحصيلة ارتفاعا بواقع أكثر من 300 حالة منذ الجمعة وتخطّى عدد المصابين 16 ألفا من جراء الكارثة التي ضربت فنزويلا في 24 حزيران/يونيو مخلّفة خرابا ودمارا وآلاف المفقودين.

وتسببت إحدى أقوى الهزّات الأرضية التي شهدتها أميركا اللاتينية في تاريخها الحديث في تشريد أكثر من 16 ألف شخص وانهيار 190 مبنى أغلبيتها في منطقة لا غوايرا الساحلية شمال العاصمة كراكاس.

وبعد مرور عشرة أيام على الزلزالين اللذين ضربا بقوّة 7,2 و7,5 درجات، تختتم فرق الإنقاذ عمليات البحث عن الناجين، فيما تكابد عائلات لانتشال جثث ذويها من تحت الأنقاض.

وغالبا ما يغلَق هامش التحرّك الحيوي لإنقاذ ناجين أحياء بعد 72 ساعة من الكوارث مثل الهزّات الأرضية، لكن عُثر بأعجوبة على بعض الناجين هذا الأسبوع.