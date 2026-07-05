المرصد الأخضر: الحرارة الفائقة تكبّد العراق 150 مليون دولار خسائر يومية

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أربيل (كوردستان 24)- كشف المرصد العراقي الأخضر للبيئة، اليوم الأحد (5 تموز 2026)، عن مؤشرات اقتصادية وبيئية خطيرة تواجه البلاد، مؤكداً أن العراق يتكبد خسائر مالية فادحة تصل إلى 150 مليون دولار يومياً جراء موجات الحر التي تتجاوز حاجز الـ 50 درجة مئوية.

وأوضح المرصد، في تقريره السنوي، أن المحافظات الأكثر تأثراً مثل بغداد والبصرة وميسان، باتت تشهد تسجيل درجات حرارة تفوق الـ 50 مئوية لمدد تتراوح بين 25 و40 يوماً في السنة.

مبيناً أن هذه المعدلات سجلت قفزة مرعبة بنسبة 800% خلال السنوات الخمس عشرة الماضية؛ إذ لم تكن تتجاوز 5 أيام كحد أقصى سنوياً قبل عام 2010.

وعزا التقرير الخسائر اليومية المليونية إلى أربعة عوامل رئيسية هي: الانقطاعات المتكررة في الشبكة الكهربائية الوطنية، وتوقف خطوط الإنتاج في العديد من المصانع، والارتفاع الحاد في استهلاك الوقود لتوليد الطاقة البديلة، فضلاً عن تراجع الكفاءة الإنتاجية في القطاعين العام والخاص.

مشيراً إلى أن إجمالي فاتورة خسائر الصيف الماضي تخطت حاجز الـ 9 مليار دولار.

وعلى الصعيد الصحي والإنساني، أعلن المرصد أن المستشفيات سجلت نحو 3200 حالة إجهاد وتدهور صحي ناتج عن ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر تموز من العام الماضي وحده، في حين أدت ظاهرة الاحتباس الحراري وتصاعد العواصف الترابية إلى جفاف وهلاك 60% إلى 70% من الأشجار في الشوارع العامة.

وحذر المرصد من التداعيات الكارثية المترتبة على تجريف الأراضي والمساحات الخضراء.

مبيناً أن العاصمة بغداد وحدها خسرت نحو 85% من بساتينها وأحزمتها الخضراء، مما حولها إلى "جزيرة حرارية كونكريتية" تمتص الحرارة نهاراً وتنفثها ليلاً.

وحمّل التقرير عمليات حرق الغاز المصاحب للنفط والانبعاثات الكثيفة الناتجة عن التوسع العشوائي في استخدام المولدات الأهلية للموجات الكهربائية المسؤولية المباشرة عن تفاقم التلوث البيئي والاحتباس الحراري في مختلف المحافظات.