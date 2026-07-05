بغداد تستثني مطارات إقليم كوردستان من مبيعات الدولار المخصصة لرحلات العمرة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- في قرار جديد يعد بمثابة ضغط اقتصادي وسياسي ضد إقليم كوردستان، تقدم الحكومة العراقية تسهيلات مالية للمعتمرين الذين يسافرون إلى السعودية عبر مطاري كركوك والموصل، في حين حُرم مطارا أربيل والسليمانية من هذه التسهيلات.

ووفقاً للقرار، فإن أي مواطن يسافر لأداء مناسك العمرة عبر مطاري (كركوك والموصل) يُمنح مبلغ 2000 دولار بالسعر الرسمي للبنك المركزي، البالغ 132 ألف دينار لكل 100 دولار، وهذا يخلق فارقاً كبيراً مقارنة بالقيمة المتداولة في السوق الموازية (الحرة)، بحيث يوفر كل معتمر ما يقارب 200 إلى 250 دولاراً.

وفي تصريحٍ لـ كوردستان 24، أكد مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، أن "التسهيلات المالية وفارق سعر الصرف هما السبب الوحيد وراء تحول تدفق المعتمرين نحو مطارات الموصل وكركوك".

مطالباً البنك المركزي بإنهاء هذا التمييز وشمل مطارات الإقليم بالدعم المالي لإعادة التوازن لحركة السفر وتأمين خيارات مريحة للمواطنين.

من جانبه، أوضح المسؤول الإعلامي لبعثة وزارة الأوقاف والشؤءون الدينية في الإقليم، رۆژگار جعفر، أن الفجوة السعرية للدولار أجبرت المعتمرين على العزوف عن السفر عبر مطارات الإقليم والتوجه للمنافذ الاتحادية بحثاً عن خفض التكاليف.

وحسب المعلومات، فإن هذه الخطوة من بغداد ليست مجرد قرار مالي، بل تقف وراءها أهداف سياسية، فقد حرمت الحكومة العراقية مطارات إقليم كوردستان عمداً من هذا الدولار المدعوم لتقليل الرحلات الدولية من الإقليم، وإجبار المسافرين على التوجه إلى مطاري كركوك والموصل اللذين افتُتحا حديثاً ويقعان تحت سلطتها المباشرة.

ويُنظر إلى هذا كمسعى لإضعاف قطاع السياحة والنقل الجوي في إقليم كوردستان وفرض هيمنة أكبر من بغداد على حركة المسافرين.