البرلمان العراقي يفتح تحقيقًا في شبهات تزوير معاملة "شهيد" لمدان بجريمة سطو مسلح

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أربيل (كوردستان 24)- كشف كتاب رسمي صادر عن مكتب أحد النواب في مجلس النواب العراقي، عن مخاطبة مؤسسة الشهداء لفتح تحقيق في مزاعم تتعلق بتزوير معاملة "شهيد" لأحد الأشخاص المدانين سابقًا بجريمة سطو مسلح.

ووفقًا للوثيقة المؤرخة في 4 تموز 2026، فإن المخاطبة أشارت إلى ورود معلومات تفيد بمنح معاملة شهيد استنادًا إلى شهادة وفاة وشهادات شهود فقط، من دون إرفاق مقتبس الحكم القضائي الخاص بالشخص المعني، الذي تشير الوثيقة إلى أنه سبق أن أُدين في قضية سطو مسلح.

وطالب النائب مؤسسة الشهداء بالتحقق من صحة المعاملة وفتح تحقيق رسمي في القضية، مع تزويد مجلس النواب بالإجراءات التي ستتخذها بشأنها، في إطار متابعة الملف والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية.