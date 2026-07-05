وزارة المالية: الكمارك تعلن عن  إحباط محاولة تهريب مبالغ مالية في مطار كركوك

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن احباط محاولة تهريب (226,000) مائتان وستة وعشرون الف دولار امريكي بحوزة أحد المسافرين في مركز كمرك مطار كركوك أثناء أجراءات التفتيش في صالة المغادرة لمخالفتها تعليمات البنك المركزي العراقي.

وأكدت الهيئة ، أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمخالفة واقامة دعوى قانونية بحق المسافر وفقاً للضوابط والتعليمات الكمركية النافذة مشيرةً الى أن العملية جرت بحضور الجهات المختصة وبأشراف مباشر من إدارة المركز .

وشددت الهيئة ،على أن عمليات الضبط مستمرة وتأتي ضمن أجراءاتها المستمرة لمواجهة محاولات التهريب وحماية الاقتصاد الوطني مؤكدةً عزمها على مواصلة حملاتها الرقابية بكل قوة وحزم.