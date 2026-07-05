الزيدي يصادق على جدول ترقيات ضباط وزارة الدفاع العراقية

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أربيل (كوردستان 24)- صادق رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، على جدول الترقيات لضباط وزارة الدفاع العراقية.

جاء ذلك خلال زيارةٍ رسمية أجراها الزيدي، اليوم الأحد، إلى إلى وزارة الدفاع، وكان في استقباله رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يار الله.

وترأس الزيدي اجتماعاً ضمّ عدداً من القادة العسكريين وكبار الضباط بالوزارة، واطلع على شرح مفصل عن خطط الوزارة والموقف الأمني في القطعات العسكرية، كل حسب واجباته واختصاصه.



وصادق القائد العام للقوات المسلحة، خلال الاجتماع، على جدول الترقيات للضباط العسكريين، وأكد حرصه على أن ينال ضباط الجيش استحقاقهم، وأن ترقيتهم هي استحقاق لهم.

مثمناً جهودهم وجهود كل الضباط والمنتسبين الذين يمثلون درع الوطن وسنده.

وأكد الزيدي ان الحكومة "تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الجيش العراقي، ليكون جيشاً مهنياً قوياً، عقيدته الأساس حماية العراق وشعبه، وقادراً على أداء مهامه على أكمل وجه، وسيتم تأمين كل ما تحتاجه المؤسسة العسكرية لتعزيز قدراتها"، مبيناً أن فخر البلدان وكرامتها بقوة جيوشها.

مشدداً على عدم السماح ببقاء أي سلاح خارج سياق القانون والدولة، مؤكداً المضي بمكافحة الفساد وتجفيف منابعه، وبناء دولة يحكمها القانون وتسودها العدالة، وينعم فيها المواطن بالأمن والاستقرار.