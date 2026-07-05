مجلس الطعن يؤيد قرار منع الإعلامي أحمد ملا طلال من الظهور الإعلامي لـ90 يوماً

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أربيل (كوردستان 24)- أيّد مجلس الطعن في هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، قرار منع الإعلامي أحمد عباس طلال (المعروف بـ أحمد ملا طلال) من الظهور في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة في العراق لمدة 90 يوماً.

رافضاً الطعن المقدم من قبله ضد القرار الصادر عن الجهاز التنفيذي للهيئة.

وجاء في القرار الصادر عن المجلس برئاسة القاضي إياد محسن ضمد، وعضوية كل من محمد عبد الحمزة عبود وجليل صالح خلف، أن المجلس نظر في الطعن المقدم من وكيل الإعلامي أحمد ملا طلال، وقرر تأييد قرار الهيئة الصادر في 28 حزيران يونيو 2026، والذي يقضي بمنعه من الظهور الإعلامي لمدة 90 يوماً من تاريخ صدور القرار.

وبحسب وثيقة الحكم، فإن قرار المنع جاء على خلفية قيام الإعلامي بنشر مادة مرئية عبر حسابه الشخصي على منصة "ميتا/فيسبوك" بتاريخ 27 حزيران يونيو 2026، تناول فيها مشاركة المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2026، حيث تضمنت المادة عبارات وصفت الدولة العراقية بأنها "دولة غير محترمة" وربط ذلك بـ"عدم وجود أمل بالإصلاح في البلاد".

وأشار مجلس الطعن في مسوغات قراره إلى أن الوصف الذي استخدمه ملا طلال "يتجاوز حدود النقد والتحليل الرياضي الخاضع للوائح البث الصادرة عن الهيئة".

معتبراً أن هذه العبارات "تشكل مساساً معنوياً بكيان الدولة وهيبتها، وتخالف أحكام المادة (38) من الدستور العراقي التي أوجبت عدم الإخلال بالنظام العام والآداب عند ممارسة حرية التعبير".

وأضاف المجلس في قراره أن المحتوى المنشور على الحساب الشخصي للإعلامي يمتد تأثيره إلى الرأي العام ولا ينحصر في النطاق الشخصي، نظراً لكونه شخصية إعلامية تتمتع بتأثير واسع يتجاوز حدود المواطن العادي.

وأوضحت الوثيقة أن قرار المنع من الظهور طوال المدة المذكورة لا يشمل بث برنامجه الخاص "مع ملا طلال" عبر شاشة قناة (UTV) الفضائية، على أن يقتصر ظهوره على تقديم هذا البرنامج دون الظهور في منصات أو برامج إعلامية أخرى طيلة فترة العقوبة.