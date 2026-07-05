مقتل ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي خلال اشتباكات مع "داعش" في كركوك

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي مقتل أحد ضباطه برتبة ملازم أول، إثر اشتباكات مسلحة مع عناصر من تنظيم "داعش" في محافظة كركوك، وذلك بالتزامن مع عمليات تمشيط برية مشتركة وإسناد جوي مكثف لملاحقة خلايا التنظيم.

وذكر جهاز مكافحة الإرهاب في بيان رسمي، أن الملازم أول "حسن خضر" قضى أثناء تأدية الواجب خلال مواجهات مباشرة مع مسلحي "داعش" في المناطق الحدودية لمحافظة كركوك.

من جانبه، شدد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق الركن كريم التميمي، على أن قوات الجهاز مستمرة في أداء مهامها الأمنية لتطهير البلاد من جيوب الإرهاب وترسيخ الاستقرار، مؤكداً عدم التواني في ملاحقة بقايا التنظيم.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المناطق المحيطة بمحافظة كركوك نشاطاً متزايداً لخلايا "داعش"، حيث نفذت مقاتلات من طراز "إف-16" ضربات جوية استهدفت مواقع ومخابئ للتنظيم مرتين منذ ليلة أمس.

وأفاد مراسل "كوردستان24" في كركوك بأن المنطقة تشهد منذ يومين عملية أمنية واسعة النطاق بمشاركة قوات فرنسية (ضمن التحالف الدولي) وبالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب العراقي وقوات البيشمركة.

وأوضح المراسل أنه أثناء قيام قوة مشاة بتمشيط وتفتيش مساحات أرضية في قرية "قره سالم" التابعة لناحية "ألتون كوبري" (پردێ)، اندلعت اشتباكات عنيفة مع مسلحين من تنظيم "داعش"، أسفرت عن مقتل الضابط العراقي في جهاز مكافحة الإرهاب.