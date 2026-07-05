قمة تجارية رباعية في "جولميرج" لتنشيط الحركة الاقتصادية وتذليل العقبات الجمركية بين الحدود

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أربيل (كوردستان 24)- شهدت بلدة غيفير التابعة لمحافظة جولميرج، ختام أعمال ورشة عمل موسعة تحت عنوان "مركز هكاري اللوجستي الحدودي"، بمشاركة وفود تجارية رفيعة المستوى من غرف تجارة أربيل، دهوك، أرومية (إيران)، والبلدة المضيفة، بهدف تعزيز التبادل التجاري وتذليل العقبات الجمركية المشتركة.

وناقش المجتمعون على مدى يومي (3 و4 تموز 2026)، سبل دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المناطق الحدودية المشتركة، وآليات تعزيز الاستثمار البيني ورفع مستوى التنسيق اللوجستي.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة دهوك، شكري جميل، لـ كوردستان 24، أن التكامل والثالوث المشترك بين الجهد الحكومي، والغطاء العلمي، والقطاع الخاص، يمثل الركيزة الأساسية لنجاح المشاريع الاستراتيجية والاستفادة القصوى من الممرات الحدودية.

من جانبه، أشار ممثل غرفة تجارة أرومية، جعفر نيكزاد، إلى تقديم طلب رسمي لغرفتي أربيل ودهوك للتعاون المشترك في حلحلة الإشكاليات والقيود الجمركية.

مؤكداً على العمق التاريخي للعلاقات الثنائية والسعي لتوسيع الأسواق الحدودية لإنعاش اقتصاد المجتمعات المحلية.

من جانبه، شدد عضو مجلس غرفة تجارة أربيل، رشيد مصطفى ميرخان، على الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها منفذ "سيرزيري" الحدودي، لافتاً إلى وجود خطط ومساعٍ حثيثة لتحويل هذه النقاط الحدودية إلى حواضر ومراكز كبرى للتبادل التجاري والصناعي الإقليمي.

بدوره، أوضح رئيس غرفة تجارة غيفير، صالح أوزدمير، أن الجانب التركي يعمل على قدم وساق لتحويل المنطقة إلى مركز جذب تجاري وسياحي متكامل، بما يضمن استثمار الموقع الجغرافي المميز للمنطقة لدعم السكان محلياً.

تأتي هذه التفاهمات الإقليمية كخطوة عملية متقدمة لإنهاء البيروقراطية الإدارية والتعقيدات الجمركية في المنافذ البرية، وفتح آفاق جديدة لتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات عبر الحدود.