رغم تهديدات إيران.. 5 سفن تعبر مضيق هرمز عبر المسار العُماني

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- عبرت قافلة تضم ما لا يقل عن 5 سفن مضيق هرمز، اليوم الأحد 5 تموز 2026، عبر مسار يمر بمحاذاة الساحل العُماني، في أحدث مثال أوليّ على بدء تعافي حركة الملاحة التجارية.

وبحسب بيانات لوكالة "مارين ترافيك"، التي تتبع حركة الملاحة البحرية، فإن القافلة- التي كانت متجهة نحو خليج عُمان- بقيادة الناقلة المحملة بالنفط الخام "Hafeet"، وترفع علم ليبيريا- ضمت 3 ناقلات محملة بغاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال، وسفينة حاويات.

وجاءت عمليات العبور هذه بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية نشرت زوارق دورية لقطع "المسار العماني"، مع توجيه تحذيرات لاسلكية للسفن التي تستخدم هذا المسار، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية وقناة تابعة للحرس الثوري على تطبيق "تيليغرام".

وتقول طهران إن السفن يجب أن تحصل على إذن منها لعبور هذا الممر المائي الحيوي والاستراتيجي، ويجب أن تسير في المسارات التي حددتها.

وبات عدد متزايد من السفن يستخدم مسارًا قريبًا من الساحل العُماني، مما يهدد نفوذ إيران على الممر المائي.

وفي الوقت نفسه، عبرت عدة سفن، بما في ذلك ناقلة بضائع سائبة وناقلة مواد كيميائية تمتلكهما الصين، المضيق في وقت سابق، الأحد، في الاتجاه المعاكس، باستخدام المسار الأقرب إلى الجانب الإيراني من المضيق، حسبما أظهرت بيانات "مارين ترافيك".

وحاولت عدة سفن، السبت، عبور الممر المائي الحيوي القريب للشاطئ العُماني، لكنها قامت بتغيير مسارها وعادت أدراجها فجأة. ومنذ ذلك الحين، عبرت المضيق 4 من السفن الثماني التي عادت أدراجها في البداية، السبت.