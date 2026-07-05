وزارة التربية في إقليم كوردستان تنشر ضوابط وشروط قبول الطلبة للعام الدراسي الجديد

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان عن الإجراءات والضوابط الخاصة بقبول وتسجيل الأطفال والطلبة في المؤسسات التعليمية الحكومية للعام الدراسي 2025-2026، محددة الأعمار المشمولة بالقبول.

وبحسب كتاب رسمي صادر عن الوزارة يحمل توقيع وزير التربية آلان حمه سعيد، فإن عملية التسجيل لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي تبدأ اعتباراً من 15 تموز 2026 وتستمر لغاية 19 آب 2026.

وجاءت شروط العمر المحددة للقبول على النحو التالي:

أولاً: رياض الأطفال (الحكومية):

المرحلة الأولى: الأطفال المواليد من (1 كانون الثاني 2022 لغاية 31 كانون الأول 2022).

المرحلة الثانية: الأطفال المواليد من (1 كانون الثاني 2021 لغاية 31 كانون الأول 2021).

ثانياً: الصف الأول الابتدائي:

يقتصر القبول على الأطفال المواليد من (1 كانون الثاني 2020 لغاية 31 كانون الأول 2020).

التسجيل في نظام "E-parwarda" الإلكتروني:

أشارت وزارة التربية إلى وجوب فرز الشعب والصفوف وتسجيل أسماء الأطفال والطلبة في النظام الإلكتروني (E-parwarda) بحلول تاريخ 20 آب 2026. كما حُدد يوم 6 أيلول 2026 كآخر موعد لتوزيع الحصص والأنصبة المدرسية على المعلمين وتثبيت الجداول الدراسية.

وفيما يخص القبول في المعاهد، أوضح كتاب الوزارة أن التقديم يجري وفقاً للتعليمات العامة للمديرية العامة للمعاهد، أما بالنسبة للمعاهد المهنية التي تعتمد نظام التدريس باللغة الإنجليزية، فإن التقديم سيكون إلكترونياً وحصرياً.

يُذكر أن هذه القرارات والتعليمات تشمل كافة المديريات العامة للتربية في كل من (أربيل، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة، وكرميان، ورابرين، وسوران، بالإضافة إلى قسم التعليم الكوردي في كركوك).