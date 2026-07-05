د. ديندار زيباري يلتقي وزير النقل والاتصالات آنو جوهر لبحث ملف المكونات

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أربيل (كوردستان 24)- التقى منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، د. ديندار زيباري، في مكتبه، وزير النقل والاتصالات في حكومة الإقليم، السيد آنو جوهر عبدوكا.

ركز الجانبان في الاجتماع على عدة محاور، منها ملف المكونات وسبل تعزيز أدوارها وضمان حقوقها.

شهد اللقاء استعراضًا لدور حكومة إقليم كوردستان في ترسيخ قيم التعايش السلمي، ومبدأ المساواة وعدم التفرقة بين المكونات الدينية المختلفة.

سلّط الجانبان الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة في دعم المواطنين من المكون المسيحي، بما يسهم في تعزيز استقرارهم وحماية وجودهم التاريخي والأصيل في المنطقة.

في هذا الصدد، أشاد د. زيباري بالدور الحيوي والفاعل للمكون المسيحي والأقليات الأخرى، وبتمثيلهم الوزاري في الكابينة الحكومية، مؤكدًا أن وجودهم يمثل ركيزة أساسية في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية للإقليم.

كما جرى بحث آليات تعزيز التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الأقليات، مع التأكيد على ما يتمتع به الإقليم من بيئة آمنة توفر حرية كاملة في ممارسة الطقوس والشعائر الدينية لجميع المكونات دون استثناء.

في ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود المشتركة وتوسيع آفاق التعاون في عمليات التوعية المجتمعية وحملات التثقيف بالحقوق، بما يضمن صيانة المكتسبات الحقوقية، وتوطيد أركان السلم الأهلي، وإبراز صورة الإقليم كنموذج دولي يُحتذى به في التعددية والتعايش السلمي.