بتنسيق بين بغداد وأربيل.. طائرات F-16 العراقية تشن موجة ضربات جديدة على فلول داعش

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد 5 تموز 2026، عن تنفيذ ضربات جوية جديدة وناجحة استهدفت بقايا العصابات الإرهابية المنهزمة في المناطق الحدودية الفاصلة بين المركز والإقليم، فيما زفت خلية الإعلام الأمني نبأ استشهاد ضابط برتبة ملازم أول خلال مواجهة ميدانية.

وذكر البيان الصادر عن الخلية، أنه إلحاقاً بالعمليات الجوية التي نُفذت يوم أمس السبت، شرعت قوة برية لتفتيش المواقع المستهدفة في قضاء الدبس. وأثناء عملية التفتيش، وقع اشتباك مباشر مع عناصر إرهابية، أسفر عن استشهاد ضابط برتبة "ملازم أول" من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب، وقتل أحد العناصر الإرهابية.

وأوضح البيان أنه "استكمالاً للجهد الاستخباري المكثف وتنسيقاً مع خلية الاستهداف، نفذت طائرات F-16 العراقية في تمام الساعة 10:45 من صباح اليوم الأحد، ثلاث ضربات جوية دقيقة استهدفت ما تبقى من مضافات وأوكار الإرهابيين في ذات المنطقة".

وأضافت القيادة أن هذه الضربات استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، وبالتعاون الميداني الوثيق مع جهاز مكافحة الإرهاب وقوات "الكوماندوز" في الإقليم، بهدف تدمير ملاذات الإرهاب بشكل كامل.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة أن قواتها مستمرة في نهجها التعرضي وملاحقة فلول "داعش" أينما وجدوا، مشيرة إلى أنها ستعلن عن النتائج التفصيلية وحجم خسائر العدو فور انتهاء عمليات التقييم الميداني.

واختتمت الخلية بيانها بالترحم على أرواح الشهداء، معاهدةً الشعب العراقي بأن تبقى سماء العراق جحيماً يلاحق الإرهابيين، وأرضه سداً منيعاً بسواعد الغيارى من أبناء القوات الأمنية.