تحالف العزم و"الديمقراطي الكوردستاني" يؤكدان على ترسيخ الشراكة الوطنية ودعم الاستقرار السياسي

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أربيل (كوردستان 24)- استقبلت الهيئة القيادية لتحالف العزم، اليوم الأحد 5 تموز 2026، وفداً رفيع المستوى من الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري. وشهد اللقاء استعراضاً شاملاً لآخر مستجدات المشهد السياسي في البلاد، والتباحث في مجموعة من الملفات الوطنية ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتفاهم بين القوى السياسية الفاعلة، كركيزة أساسية لدعم الاستقرار السياسي وترسيخ مبادئ الشراكة الوطنية. كما شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور الوثيق فيما يتعلق بعمل مؤسسات الدولة وإنجاز الاستحقاقات الدستورية والسياسية المقبلة.

وفي سياق متصل، بحث الجانبان سبل دعم المسار الحكومي وتطبيقه للبرنامج التنفيذي، مع التأكيد على الحفاظ على التوازنات الوطنية التي تضمن حقوق جميع المكونات. وأشار المجتمعون إلى أن العمل المشترك يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز الثقة بين الشركاء السياسيين، بما ينعكس إيجاباً على تطلعات المواطنين في مختلف محافظات العراق وتلبية احتياجاتهم.

يأتي هذا اللقاء في إطار الحراك السياسي المستمر لتقريب وجهات النظر وضمان استقرار العملية السياسية بما يخدم المصالح العليا للبلاد.





