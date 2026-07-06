أربيل تستضيف قمة اقتصادية دولية لتعزيز العلاقات التجارية واللوجستية

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أربيل (كوردستان24)- بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، تستضيف مدينة أربيل قمة اقتصادية تحت عنوان "قمة الصداقة بين أربيل وتركيا وأذربيجان". واستعرض رئيس غرفة التجارة والصناعة في أربيل تفاصيل هذا المؤتمر الذي يستمر ليومين في تصريح لموقع "كوردستان 24".

وأفاد رئيس غرفة التجارة والصناعة في أربيل، كيلان حاجي سعيد، اليوم الاثنين 6 تموز 2026 لـ "كوردستان 24"، بأن الهدف الرئيسي للقمة هو تطوير العلاقات الاقتصادية وبناء تنسيق في المجالات اللوجستية والتبادل التجاري. وأشار إلى مشاركة نحو 250 إلى 300 من رجال الأعمال، والشخصيات الاقتصادية، والمسؤولين رفيعي المستوى من الأطراف الثلاثة.

وأكد حاجي سعيد خلال تصريحه أن أذربيجان أبدت اهتماماً ملحوظاً بتطوير علاقاتها مع إقليم كوردستان، وهو ما تم بناءً عليه تنظيم هذا المؤتمر. وأوضح أن القمة ستركز بشكل أساسي على قطاعي الإنتاج والصناعة بهدف توسيع آفاق الاستثمار الأجنبي في الإقليم.

ومن المقرر أن تستمر أعمال المؤتمر لمدة يومين؛ حيث يُخصص اليوم الأول لعقد جلسات القمة ومناقشة سبل استكشاف الفرص التجارية الجديدة، فيما يتضمن اليوم الثاني جولات ميدانية للوفود التجارية لزيارة المصانع والمعامل في أربيل والمواقع التاريخية، للاطلاع عن كثب على إمكانيات وقدرات القطاع الخاص في إقليم كوردستان.

ويُنظر إلى هذه المبادرة من قبل غرفة تجارة أربيل كخطوة تهدف إلى إبرام عقود واتفاقيات مباشرة بين رجال الأعمال المحليين ونظرائهم من دول الجوار والمنطقة، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والأسواق في إقليم كوردستان.