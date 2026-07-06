المنافذ تضبط 20 عجلة محملة بدجاج ولحوم منتهية الصلاحية في ميناء أم قصر الشمالي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط 20 عجلة محملة بدجاج ولحوم منتهية الصلاحية في ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان ان "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت استناداً الى المعلومات المقدمة من قبل رئيس الهيئة، وبعد استحصال قرار من قاضي تحقيق محكمة ام قصر، من ضبط 20 عجلة براد، داخل ساحة الترحيب الكبرى في الميناء، محملة (مقطعات دجاج) منتهية الصلاحية و (لحوم مجمدة) غير صالحة للاستهلاك البشري، لم يتم انجاز معاملاتها الكمركية".

واضافت انه "تم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة مركز الجمرك وتنظيم محضر ضبط وكشف أصولي وإحالة الأوراق التحقيقية إلى مركز شرطة جمرك أم قصر لعرض الموضوع أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين".

وذكرت ان "هذه العملية جاءت في إطار الجهود الرقابية المستمرة لهيأة المنافذ الحدودية لمنع دخول المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية وحماية المستهلك والصحة العامة".