الديمقراطي الكوردستاني ودولة القانون يؤكدان على استكمال كابينة علي الزيدي ودعم الاستقرار

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أربيل (كوردستان24)- بحث وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري، عضو الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مستجدات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة.

وشهد اللقاء، الذي عُقد يوم الأحد 5 تموز 2026 بحضور رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى، استعراضاً للملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين القوى السياسية.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على ضرورة استكمال التشكيلة الوزارية لحكومة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، وأهمية إسناد البرنامج الحكومي الجديد لضمان ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد.

كما شدد الطرفان على أهمية مواصلة الحوارات الوطنية لتهيئة أجواء سياسية بناءة تخدم المصلحة العامة وتعزز العملية السياسية في المرحلة المقبلة.