روته: دول الناتو ترفع الإنفاق الدفاعي فعليا لـ4 % من الناتج الإجمالي

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أربيل (كوردستان24)- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، اليوم الإثنين 6 تموز 2026، إن الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف وكندا رفعت بالفعل إجمالي إنفاقها الدفاعي إلى نحو 4% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأضاف روته في تصريحات لصحفيين، أوردتها وكالة "رويترز"، عشية انعقاد قمة قادة "الناتو" في أنقرة: "أنفق الحلفاء الأوروبيون وكندا في العام الماضي على الدفاع الأساسي أكثر من 20% تقريبًا من العام الذي سبقه. وعند احتساب عامي 2025 و2026 معًا، فإن ذلك يعادل استثمارات إضافية حجمها 258 مليار دولار".

وأضاف "هذا الاتجاه مستمر".

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واتفق أعضاء الحلف في قمتهم التي انعقدت العام الماضي على زيادة الإنفاق الدفاعي الإجمالي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2035، على أن يخصص 3.5% للإنفاق الدفاعي الأساسي، و1.5% للبنود المتعلقة بالأمن.

وقال روته: "هنا في أنقرة، أتوقع أن تقدم الدول خططًا واضحة وملموسة وموثوقة لتحقيق هدف الـ 5%.. وما نراه حتى الآن مثير للإعجاب".

وأضاف "بعد عام واحد فقط من إطلاق مشروع يمتد عشرة أعوام، نرى أن الحلفاء الأوروبيين وكندا يستثمرون بالفعل نحو 4% من ناتجهم المحلي الإجمالي في الدفاع والأمن".

وذكر روته أيضًا أن دول الحلف ستعلن خلال منتدى لصناعة الدفاع يعقد غدًا الثلاثاء عن "عقود جديدة بمليارات الدولارات".