مسرور بارزاني يوجه بتخصيص آلاف قطع الأراضي لذوي الشهداء والسجناء السياسيين

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أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، اليوم الاثنين 6 تموز/يوليو 2026، عن صدور قرار جديد من رئيس الحكومة مسرور بارزاني، يقضي بتوسيع نطاق المشمولين بتوزيع قطع الأراضي ليشمل فئات إضافية تقديراً لتضحياتهم.

وأوضح هوراماني في بيان صحفي، أنه بعد أن كان قرار توزيع الأراضي مقتصرًا في السابق على الموظفين فقط، وجه رئيس الحكومة مسرور بارزاني بشمول ذوي الشهداء والسجناء السياسيين بهذه المبادرة، مؤكداً تخصيص أكثر من 20 ألف قطعة أرض لهذه الشرائح.

وفصّل المتحدث باسم الحكومة أعداد المستفيدين وفقاً للقرار الجديد، حيث سيتم منح 5,440 قطعة أرض لعوائل شهداء الخنادق وضحايا الإبادة الجماعية (الجينوسايد)، فيما تم تخصيص 15,499 قطعة أرض للسجناء السياسيين.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يشمل الفئات المذكورة آنفاً بشرط عدم حصولهم على قطع أراضٍ أو استفادتهم من قرارات مماثلة في وقت سابق، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص رئاسة الحكومة على رد الجيل الوفاء لتضحيات ذوي الشهداء والمناضلين وتوفير السكن الملائم لهم.