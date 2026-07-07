انطلاق أعمال قمة الناتو الـ36 في أنقرة رسمياً

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- انطلقت في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة السادسة والثلاثين لقمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي تُعد الأضخم صناعياً في تاريخ الحلف.

وافتتحت القمة أعمالها بـ "منتدى الصناعات الدفاعية"، الذي يركز على تعزيز الإنتاج العابر للأطلسي وتطوير الاستثمارات الدفاعية المشتركة.

وشهد اليوم الأول للمنتدى حضوراً رفيع المستوى، تقدمه نائب الرئيس التركي جودت يلماز، ووزير الدفاع يشار غولر، والأمين العام للحلف مارك روته. ومن المرتقب أن يشهد المنتدى صدور "إعلان مهم"، إلى جانب تصريحات مرتقبة لكل من روته والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول مستقبل الإنتاج الدفاعي للحلفاء.

ومن المقرر أن ينتقل ثقل الفعاليات يوم غدٍ الأربعاء إلى المجمع الرئاسي التركي، حيث سيعقد رؤساء دول وحكومات الحلف اجتماعهم الرئيسي. ويبرز من بين الحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدرش ميرتس، إلى جانب قادة فرنسا وإيطاليا وكندا وفنلندا ودول أخرى.

وعلى هامش القمة، يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلسلة لقاءات ثنائية مع قادة الدول الأعضاء، أبرزهم مارك روته ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. كما تتضمن الأجندة جلسة خاصة لوزراء الخارجية ضمن "مبادرة إسطنبول للتعاون"، بمشاركة دول قطر والبحرين والكويت والإمارات.

تأتي هذه القمة، التي تحظى بأعلى تغطية إعلامية في تاريخ الحلف، لتعيد أنقرة إلى واجهة القرار الأطلسي بعد 22 عاماً من استضافتها لقمة إسطنبول عام 2004، وذلك في ظل تحديات أمنية عالمية متسارعة.