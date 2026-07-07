التعليم العالي في بغداد يحظر التدريب الصيفي لطلبة الجامعات في المؤسسات الأهلية.. والقرار لا يشمل إقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان العراق، أن القرار الأخير الصادر عن وزارة التعليم العالي الاتحادية في بغداد، والقاضي بمنع طلبة الجامعات والمعاهد من إجراء التدريب الصيفي في المؤسسات والشركات الأهلية، لا يشمل طلبة الإقليم.

وفي تصريح صحفي أدلى به لشبكة "كوردستان 24"، أوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في الإقليم، عباس أكرم، أن الوزارة الاتحادية في بغداد أصدرت قراراً قبل يومين ينص على عدم احتساب التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والمعاهد في حال إجرائه داخل مؤسسات القطاع الخاص والأهلي، ويعتبر الطالب المخالف للقرار راسباً في هذا المتطلب الدراسي. وأكد أكرم أن هذا القرار لا يطبق على الجامعات والمعاهد داخل إقليم كوردستان.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة: "بإمكان طلبتنا في الإقليم مواصلة تلقي دورات التدريب الصيفي في المؤسسات الأهلية والخاصة بشكل طبيعي، حيث سيتم احتسابها واعتمادها ضمن متطلباتهم الدراسية". وأشار إلى أن القرارات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاتحادية في بغداد لا تسري تلقائياً على الإقليم، مبيناً أن الوزارة في حكومة الإقليم تمتلك الصلاحية المستقلة لإصدار القرارات والتعليمات الخاصة بها، والتي تصب في مجملها بمصلحة الطلبة ومسيرتهم الأكاديمية.

يُذكر أن جامعات ومعاهد إقليم كوردستان تشهد سنوياً تخرج أكثر من 40 ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية والتقنية.