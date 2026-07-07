وصول جثمان المرشد الإيراني السابق إلى النجف تمهيداً لتشييعه

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أربيل (كوردستان 24)- وصل إلى مطار النجف الدولي، مساء اليوم الثلاثاء (7 تموز 2026)، جثمان المرشد الأعلى السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، تمهيداً لبدء مراسم التشييع.

وأعلنت اللجنة العليا المشرفة على التشييع عن استكمال كافة الترتيبات اللوجستية والفنية اللازمة لإقامة المراسم الرسمية والشعبية في محافظتي النجف وكربلاء، مؤكدة جاهزية المواقع المحددة لاستقبال الحشود المشاركة.

وفي سياق متصل، استقبل رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، في محافظة النجف، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي يزور العراق حالياً على رأس وفد رفيع المستوى؛ للمشاركة في مراسم تشييع ودفن المرشد الراحل.