عبد الغفار: تلقينا وعوداً من وزير المالية الاتحادي بإطلاق أموال رواتب الإقليم

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أربيل (كوردستان 24)- كشف المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، دانر عبد الغفار، اليوم الثلاثاء (7 تموز 2026)، عن إحراز تقدم إيجابي ملموس في الحوارات الجارية بين أربيل وبغداد.

مؤكداً الحصول على تعهدات رسمية من وزيرة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان للشهر الحالي دون تأخير.

وأوضح عبد الغفار، خلال مقابلةٍ على شاشة (كوردستان 24)، أن العراق يمر بظروف مالية معقدة وضغوطات حادة في السيولة النقدية نتيجة التوترات الإقليمية المستمرة.

مشيراً إلى أن هذه الأزمة ألقت بظلالها على توقيتات صرف رواتب بعض الوزارات الاتحادية في بغداد أيضاً.

وقال عبد الغفار إن الحوارات السياسية المكثفة أثمرت عن تفاهمات واسعة لحلحلة القضايا العالقة.

مستشهداً بلقاء جمع الكتلة مع رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، والذي أكد بدوره رفضه التام للمساس بقوت مواطني الإقليم، موجهاً وزارة المالية بإنهاء كافة العقبات الإدارية والمالية مع أربيل.

وفي سياق خطط الموازنة العامة، شدد عبد الغفار على الموقف الحازم لكتلته داخل اللجنة المالية النيابية برفض تكرار آلية "الإنفاق الفعلي" المجحفة في موازنة عام 2027، والمطالبة باعتماد النتائج الرسمية للتعداد السكاني الأخير ركيزةً أساسية لتحديد حصة إقليم كوردستان العادلة.

معرباً في الوقت ذاته عن تفاؤله بانتقال العلاقات بين الحكومتي الاتحادية والإقليمية إلى مرحلة أكثر استقراراً وثباتاً.