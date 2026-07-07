الدوحة تستدعي المبعوث الإيراني بعد هجوم على ناقلة قطرية قرب هرمز

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أربيل (كوردستان 24)- استدعت وزارة الخارجیة القطریة الیوم الثلاثاء 7 تموز 2026، المبعوث الإيراني لديها غداة تعرض ناقلة نفط قطرية لهجوم قرب مضيق هرمز، حمّلت قطر طهران المسؤولية عنه.

وجاء في بيان للخارجية القطرية أن الدوحة نددت باستهداف الناقلة "الرقيات"، معتبرة أن ذلك "يمثل انتهاكا خطيرا لسلامة الملاحة الدولية، وتهديدا مباشرا لأمن إمدادات الطاقة العالمية، وخرقا واضحا وصريحا لقواعد القانون الدولي".

موضحة أن ذلك أتى في "مذكرة احتجاج سلّمها إبراهيم بن يوسف فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، إلى محسن محمد قانعي، نائب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة، خلال استدعائه إلى مقر الوزارة" الیوم.